Slovensko sprísňuje pravidlá pre e-cigarety: Ochrániť chcú mládež, zmení sa aj obal

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA - Predaj ochutených nikotínových výrobkov a jednorazových elektronických cigariet by sa mohol zakázať. Vyplýva to z návrhu novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci koaličnej strany Smer-SD. Chcú tak znížiť atraktívnosť nikotínových výrobkov pre mladistvých.