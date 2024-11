Dobrá správa: Finančný príspevok pre celiatikov na diétne stravovanie sa nezruší

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA - Finančný príspevok pre celiatikov na diétne stravovanie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR neplánuje zrušiť. Reagovalo tak na vyhlásenie nezaradenej poslankyne Martiny Holečkovej, ktorá kritizovala šéfa rezortu Erika Tomáša (Hlas-SD) za to, že pri pripravovanej reforme posudkovej činnosti chce zobrať celiatikom príspevok na stravovanie vo výške 610 eur ročne. Holečková podľa riaditeľky odboru komunikácie MPSVR Karolíny Duckej o zrušení finančného príspevku na stravovanie klame.

"Príspevok na diétne stravovanie sa neruší, len sa na základe vedeckých poznatkov a so všetkými zainteresovanými diskutuje o posledných štyroch diagnózach v kontexte ich vplyvu na zníženie fyzickej funkčnosti organizmu. Cieľom zákona je dosiahnuť to, aby akýkoľvek kompenzačný príspevok dostal každý, kto ho potrebuje. Vláda zároveň zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) na celiatické potraviny na päť percent, a to v rámci zákona o štátnom rozpočte," uviedla Ducká.

Holečková kritizovala Tomáša za to, že nová reforma posudkovej činnosti chce zobrať celiatikom finančné príspevky na diétne stravovanie, ktoré sú v súčasnosti vo výške 50,86 eura mesačne. Ministra práce vyzvala, aby návrh upravil a nerušil tieto finančné príspevky. Zdôraznila, že celiatický chlieb stojí šesť až sedemnásobne viac ako bežný chlieb, pričom v čase masívneho zdražovania by malo zrušenie finančného príspevku negatívne dôsledky pre mnohých ľudí trpiacich celiatickým ochorením.

Ducká to spresnila

Ducká spresnila, že reforma posudkovej činnosti je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pričom jej finálna podoba ešte nie je uzavretá. Pripomienky, ktoré mali k reforme Úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím i Úrad verejného ochrancu práv MPSVR odstránilo, pričom zdôraznilo, že sociálni partneri nemali na pondelkovom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) žiadne výhrady.

Zároveň dodala, že kompenzačné príspevky, ktoré poskytuje rezort práce, nemajú byť viazané na konkrétnu diagnózu, ale budú slúžiť na kompenzáciu zníženia fyzickej či mentálnej funkčnosti organizmu. O konkrétnom posudku podľa nej rozhodne lekár a sociálny pracovník, pričom dôraz sa bude klásť na sociálnu časť posudku.