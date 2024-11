ŠPECIÁLNA ZIMNÁ EDÍCIA NÁJDITE SA… Cesta k spoločnosti, ktorá rešpektuje a chráni zvieratá

(Zdroj: Kristy Mohr)

Nájdite sa… so zvieratkom z útulku, najväčšie adoptívne podujatie na Slovensku, už 14. rok organizuje občianske združenie Fallopia a jej iniciatíva Zvierací ombudsman , ktorej tím dobrovoľníkov venuje dlhodobo svoju energiu a čas zlepšeniu podmienok týraných a túlavých zvierat na Slovensku, a to predovšetkým prostredníctvom kľúčových systémových legislatívnych zmien, pomoci slovenským útulkom aj právnou pomocou či formou sprostredkovania dočasnej starostlivosti a adopcie.

Zimná edícia nadväzuje na májové podujatie, vďaka ktorému sa podarilo nájsť nový domov 12 psíkom a 4 psíky našli dočasné domovy. Vďaka podujatiu, nad ktorého záštitu za posledné roky tradične prevzali primátor mesta Bratislava , Matúš Vallo a predseda Bratislavského samosprávneho kraja , Juraj Droba, našlo nové láskavé domovy stovky túlavých a týraných zvierat. Podujatie zároveň dlhodobo poukazuje a komunikuje potrebu väčšej ochranu týraných a túlavých zvierat na Slovensku a akútnu pomoc dobrovoľníkom v útulkoch, ktorí suplujú úlohu štátu.

“Tentokrát sme sa rozhodli, že podporíme tému ochrany zvierat a pomoci útulkom aj v predvianočnom období, kedy pravidelne komunikujeme tému kúpy šteniatok pod Vianočný stromček. Pripomíname ľuďom potrebu zodpovedného uváženia, dôsledného zhodnotenia všetkých možností skôr, ako sa stane zvieratko nechceným darčekom. Pravidelne sa opakuje situácia, kedy s odstupom času už rodina nezvláda starostlivosť o zvieratko a to končí v už aj tak preplnenom útulku,” upozorňuje iniciatíva Zvierací ombudsman a dodáva, "Tiež sa snažíme upozorniť ľudí, že ak sa aj zodpovedne rozhodnú zaobstarať si zvieratko, nech volia adopciu pred kúpou. Slovensko patrí medzi popredné európske krajiny, kde sa darí množiarom a zlyháva kontrola podozrivých internetových predajov šteniat.”



Podujatie, ktorým sprevádza známa slovenská moderátorka Janka Hospodárová , ponúkne vážne témy ochrany zvierat, ktoré by mali byť podnetom k zamysleniu sa nad tým, ako môže každý z nás prispieť k lepšiemu životu zvierat. Diskusie prestriedajú hudobné vystúpenia mladých umelcov Sarah C , Šortyho a Notového Dannyho . Počas dňa sú pripravené pre najmenších tvorivé aktivity s radost.tvorit.spolu.

PROGRAM

10:00 – 10:15 Otvorenie podujatia a hudobné vystúpenie - Sarah C.

Len 14-ročná speváčka a dabingová herečka sa ocitla na červenom koberci, kde bola súčasťou Grammy. Okrem svojho albumu a nových singlov aktuálne hviezdi v detskom muzikáli “Takmer pyšná princezná”.

10:15 – 11:00 Panel 1: Živý darček pod stromček

Zuzana Stanová z iniciatívy Zvierací ombudsman a Dominika Šrobárová z útulku Zatúlané psíky Šaľa budú hovoriť o tom, čo všetko by mali rodiny zvážiť pred rozhodnutím zaobstarať si šteniatko – od výberu medzi adopciou a kúpou po riziká spojené s nákupom zvierat z neoverených zdrojov. Aký dopad má nezodpovedná kúpa na útulky a opustené zvieratá?



11:00 – 11:40 Hudobné vystúpenie pre deti - Notový Danny.

Hudobný projekt venovaný deťom akéhokoľvek veku, ktorého cieľom je obohatiť hudbu pre deti o rôzne aktuálne žánre sprevádzané vtipnými a náučnými textami.

11:40 – 12:15 Panel 2: Množiarne na Slovensku - zvieracie utrpenie v priamom prenose

Právnička iniciatívy Zvieracieho ombudsmana Lenka Grešová a investigatívna reportérka Kristína Kövešová priblížia realitu zvieracích množiarní na Slovensku. Pozrieme sa na štatistiky a nedostatočnú legislatívu, ktorá umožňuje neetický biznis. Kristína Kövešová sa podelí o osobné šokujúce skúsenosti z množiarní, kde žijú zvieratá v krutých podmienkach. Vieme proti množiarom bojovať?

12:15 – 13:00 Predstavenie aktivít slovenských útulkov

Moderátorka Janka Hospodárová predstaví návštevníkom aktivity piatich útulkov, ktoré budú na podujatí: Bullterrier rescue Slovakia , Zatúlané psíky Šaľa , OZ Priateľ Pes Štúrovo , Záchranný koráb a Mačky SOS . Návštevníci sa dozvedia viac o ich činnosti, možnostiach adopcie a o tom, ako im môžu pomôcť – či už finančne, materiálne alebo aj ako dobrovoľníci.

13:00 - 13.30 Hospodárske zvieratá v nezodpovedných rukách

Martin Smrek z Humánneho pokroku porozpráva o zisteniach a skúsenostiach organizácie v oblasti chovov hospodárskych zvierat na Slovensku. Kde zlyháva štát a čo je potrebné zmeniť, aby sa situácia zlepšila?

Vie bežný človek svojim správaním prispieť k pozitívnej zmene?

13:30 – 13:45 Hudobné vystúpenie - Šorty

Vlastným menom Dušan Berky je slovenský moderátor v rádiu E2, hudobný interpret a imitátor. Vydal jeden štúdiový album Tamagoči a tri EP. Má na konte spolupráce s menami ako Dominika Mirgová, Kali, Separ, Majself či skupinou Kontrafakt.

13:45 – 14:30 Panel 4: Empatia k zvieratám u detí

Záverečný panel sa zameriava na dôležitú výchovu detí k empatii voči zvieratám. Právnička iniciatívy Zvierací ombudsman Nikola Ďurčíková predstaví projekt Detský zvierací ombudsman, ktorého cieľom je systematicky budovať rešpekt a zodpovednosť k zvieratám u detí od ranného veku. Porozpráva zážitky z diskusií s deťmi naprieč Slovenskom a to všetko za prítomnosti psíka, pudlíka Alvina.

14:30 – 15:30 Prezentácia aktivít slovenských útulkov



15:30 – 16:00 Záver podujatia

„Tentokrát síce nebudeme mať na podujatí psíkov, čím sa zimná edícia Nájdite sa! líši v porovnaní s tradičným konceptom podujatia, no komunikovať témy, ktorým sa bude venovať považujeme pred nadchádzajúcim obdobím za nesmierne potrebné. Chceme apelovať na nosnú myšlienku “Zviera nie je vec. Zvieratko nie je darček na Vianoce, ktorý sa dá kúpiť a vrátiť, keď sa nepáči. Aby ľudia mysleli na to, že nesprávne rozhodnutia majú negatívny dopad na samotné zviera, ktoré sa ocitá v útulku, hľadá stratenú dôveru k novým ľuďom, a že na ich rozhodnutie doplácajú najmä ľudia pracujúci v preplnených útulkoch takmer 24/7. Starostlivosť o zviera totiž nie je len “veď granule dostal”, ale je mnoho iných aspektov, na ktoré pri adopcii či kúpe zvieraťa treba prihliadať. Podujatie je venované hlavne edukácii ľudí i pomoci útulkom, ľudia sa tak dozvedia priamo od nich o adopčných krokoch, či ako ich môžu podporiť. V rámci podujatia hudobne vystúpi aj Sarah C, ktorá hviezdi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, imitátor, moderátor v rádiu E2 a spevák Šorty. O detský úsmev sa okrem tvorivých dielničiek či hudobných vystúpení postará aj jedinečný Notový Dany so svojou detskou show. Umelci, ako aj moderátorka podujatia, vystúpia bez nároku na honorár, za čo im nesmierne ďakujeme. Sme radi, že aj takto môžeme pomôcť a prispieť k lepšiemu životu útulkáčov. Tešíme sa už na vás všetkých túto sobotu”, hovorí vďačne Jana Trellová, PR manažérka projektu Nájdite sa a Head of PR & Brand manažérka Krea Production.

Veľké poďakovanie patrí partnerom podujatia.

