Ako reagovať na otázky dieťaťa o smrti? TOTO radí psychologička!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Rodič by mal na otázky dieťaťa týkajúce sa smrti reagovať úprimne a primerane veku. Psychologička Judita Malík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie uviedla, že prvýkrát sa deti pýtajú na smrť zvyčajne okolo tretieho až štvrtého roku života. V tejto fáze môžu podľa nej rodičia pociťovať strach, je však dôležité neprenášať ho do odpovedí. Tie by pritom nemali byť abstraktné.