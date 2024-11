Smrť iba 16-ročného chlapca zostáva záhadou: Omdlel v škole a lekári mu už nedokázali pomôcť, šľachetný čin rodiny!

Francesco zomrel na záhadnú chorobu, v škole mu došlo náhle zle (Zdroj: Leggo.it, gettyimages)

Francesco Bettoni zomrel po prevoze do miestnej nemocnice. Ani rýchly zásah lekárov a učiteľov, ktorí sa ihneď rozhodli pre srdcovú masáž mu už život nevrátili. Podľa slov rodičov išiel do školy v pondelok 4.11. chorý. Nič ale nenasvedčovalo tomu, že by pobyt v kolektíve nezvládol, až do momentu, kým mu na prestávke nedošlo zle. Odpadol na schodoch, ktoré viedli do jeho triedy, informovalo talianske Leggo.

Spolužiaci a učitelia ihneď začali s oživovaním, no bezúspešne. Francescov stav bol natoľko vážny, že pri prevoze do nemocnice zomrel. Rodina, ale aj príbuzní a kamaráti sa s jeho smrťou nevedia zmieriť, no aj napriek mimoriadne náročnej situácii sa rozhodli pre šľachetný čin a rozhodli sa darovať jeho orgány. Záhadou ale zostáva ochorenie, ktoré posledné dni pred smrťou Francesca trápilo, pretože ide už o druhý prípad zdanlivo nevinného ochorenia a následnej smrti v meste Cremona.