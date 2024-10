Cigánikovej sa nepáčia protesty Lekárskeho združenia: Šaškovi drží palce, aby sa im postavil

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Opozičnej poslankyni Národnej rady SR Jane Bittó Cigánikovej (SaS) sa nepáčia protesty Lekárskeho odborového združenia (LOZ). "Mali by bojovať za to, aby v zdravotníctve ostali peniaze, aby ani euro nešlo bokom, lebo to je problém, a nie aby mali večný automat (platový, pozn. TASR) bez ohľadu na výkon," poznamenala pre novinárov. Ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) drží palce, aby sa odborárom postavil.