Plénum Národnej rady začalo rokovanie novelou zákona o slobodnom prístupe k informáciám

V Národnej rade sa začala rozprava k odvolávaniu ministerky kultúry Šimkovičovej

Novela je z dielne poslancov za koaličnú SNS. Hovorí o tom, že poskytovanie informácií v zmysle daného zákona by sa mohlo spoplatniť. Úprava podľa predkladateľov zavedie mechanizmus, ktorý by umožnil povinným osobám efektívnejšie riadiť proces poskytovania informácií a zabezpečiť úhradu nákladov spojených s rozsiahlym vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií.

Opozícia novelu kritizuje. Namieta, že berie občanom ústavou garantované právo na informácie. Úprava podľa nich tiež výrazne skomplikuje prístup k informáciám, a to aj na regionálnej úrovni.Počas pondelka by zákonodarcovia nemali hlasovať. O prerokovaných bodoch programu by mali rozhodnúť až v utorok (5. 11.).