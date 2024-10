V dôsledku neefektívneho výberu daní príde štát o 900 miliónov eur, uviedol Hajko z KDH

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovensko patrí medzi štvoricu najhorších štátov v Európskej únii v súvislosti s výberom dane z pridanej hodnoty (DPH). Ak by sa výber daní zefektívnil, v budúcom roku by mohlo byť vyzbieraných dodatočných 900 miliónov eur do štátneho rozpočtu a nemuselo by tak dôjsť k zvyšovaniu daňových sadzieb v rámci konsolidačných opatrení. Uviedol to v utorok poslanec opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Jozef Hajko.