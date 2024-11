KDH vyzýva premiéra a vládnu koalíciu: Majú si plniť svoje ústavné povinnosti!

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Ani premiér nestojí nad Ústavou Slovenskej republiky a nemá právo ňou pohŕdať a vyhlasovať, že to pre neho nie je prioritou," konštatuje KDH v reakcii, ktorú poskytla hovorkyňa hnutia Lenka Kovár. Podľa KDH je Robert Fico zodpovedný za komplexný úpadok štátu. So svojou stranou Smer-SD sa podľa hnutia už štvrté volebné obdobie podieľa zásadným spôsobom na politickom riadení štátu, ktoré priviedlo Slovensko do stavu, v ktorom sa v súčasnosti nachádza. Zdôrazňuje, že nesie primárnu zodpovednosť za morálny úpadok politických špičiek, ako aj ekonomický úpadok štátu, ktorý "zaklincoval" konsolidačným balíčkom. "Zhadzovať zodpovednosť na volebné kvórum je detinské," odkazuje KDH s tým, že obviňovanie opozície z protištátnej činnosti presahuje všetky čiary a pripomína časy totalitného režimu.

Tlačová konferencia strany KDH na tému pomoc osamelým rodičom a deťom v ich ťažkej životnej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

KDH opätovne pripomína,že Slovensku pomôže efektívna správa štátu vrátane decentralizácie a presunu väčších kompetencií na samosprávy. Hnutie je o tom pripravené konštruktívne rokovať a pracovať so všetkými politickými stranami na dlhodobých víziách smerovania Slovenska, avšak za podmienky rešpektu k odkazu Novembra ´89 a Ústave SR.

Predseda vlády SR Robert Fico v diskusnej relácii Sobotné dialógy v STVR vyhlásil, že voľba predsedu NR SR nie je podľa neho prioritou a parlament je funkčný. Opätovne odmietol, žeby v koalícii existovala kríza. Vyhlásil tiež, že politický systém na Slovensku by sa mal zmeniť. Do úvahy podľa neho prichádza zvýšenie kvóra na vstup politickej strany do parlamentu či zvýšenie poplatku za vstup do volieb, napríklad na pol milióna eur. O téme sa plánuje rozprávať s koaličnými partnermi.