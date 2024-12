Za slovenský dlh nesie aktuálna vláda rovnakú zodpovednosť ako predošlé, uviedol Hajko

Jozef Hajko (Zdroj: topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Za celkovú výšku slovenského dlhu nesie aktuálna vláda rovnakú zodpovednosť ako predošlé. V TASR TV to povedal poslanec Národnej rady SR Jozef Hajko (KDH) s tým, že štátny dlh stúpa dlhodobo neudržateľným tempom aj dnes.

"Tvrdiť, že sme dostali do rúk verejné financie, pretože nám ich pokazila predchádzajúca vláda, nie je pravdivé," uviedol. Poukázal aj na dlhovú brzdu. "Keď sa prekročí dlh, majú nastúpiť určité opatrenia. My sme už všetky prekročili," upozornil.

archívne video

Tlačová konferencia KDH na tému Vláda iba kričí, ceny potravín však rastú (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ak by sa aj podaril vládny zámer znižovať dlh v pomere k HDP, samotný dlh bude podľa Hajka ďalej rásť. "Keby sme boli vo vláde my, začneme na konsolidácii pracovať už koncom minulého roka," povedal. Pomoc štátu v oblasti cien energií by podľa neho mala byť adresná, ale zároveň aj dostupná. "Vstúpite na internetovú stránku. Vyplníte formulár a keď ho dobre vyplníte, tak vám na konci vypadne, že máte nárok na pomoc," tvrdí Hajko.

Plošnú pomoc podľa neho KDH nepodporuje

"Ako vysvetlia plošnú pomoc všetkým ľuďom, ktorí budú platiť dane?" pýta sa Hajko. Pripomína novú transakčnú daň, s ktorou chce vláda riešiť deficit štátneho rozpočtu. Hajko podporuje plnenie memoranda medzi Lekárskym odborovým združením a ministerstvom zdravotníctva. "Neteší ma, že sme sa dostali do toho stavu. Ale prioritou je, aby ostala zachovaná zdravotná starostlivosť pre ľudí," podotkol.