Nefunkčný registračný systém výrazne zasahuje do života cudzincov, tvrdí prezident

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

NITRA - Nefunkčný registračný systém na cudzineckej polícii výrazne zasahuje do života ľudí a ich budúcnosti. Počas pracovného výjazdu v Nitrianskom kraji to skonštatoval prezident Peter Pellegrini.

Ako upozornil, Nitra má jedno z najväčších percent zahraničných obyvateľov, ktorí sem prišli za prácou alebo kvôli vojne na Ukrajine. "To číslo ma veľmi prekvapilo. V Nitre dnes 15 percent obyvateľstva tvoria ľudia zo zahraničia. Mesto má približne 75 000 obyvateľov a žije tu okolo 15 000 cudzincov. Ide o ľudí, ktorí nie sú nelegálnymi migrantmi, ale prišli sem riadne za prácou a sú tu vítaní," skonštatoval prezident.

archívne video

Opití, nepríjemní a agresívni: Cudzinci v Prahe nevedia, čo so sebou! Bitky ako zábavka (Zdroj: MP Praha)

Aj v Nitre sa podľa jeho slov naplno ukazuje problém s registráciou na oddeleniach cudzineckej polície. "Má to reálne dosahy na ľudské životy. Stáva sa, že matka musí mestu oznámiť, že aj keď tu chcela žiť, musí odísť do inej krajiny, pretože si na Slovensku nie je schopná za mesiac alebo dva vybaviť pobytové povolenie, a tým pádom jej dieťa nemôžu prijať na základnú školu," uviedol Pellegrini.

Podobné problémy majú podľa jeho slov aj firmy, ktorých pracovníci sú na Slovensku dlhodobo, no často majú problém obnoviť si povolenie na pobyt. "Neraz sa dostávajú na hranu a do rizika, že budú musieť opustiť Slovensko, hoci tu majú dobre platené miesto, odvádzajú dane, odvody... Porucha toho registračného systému má oveľa širšie dosahy. To nie je len o tom, že cudzinci niekde čakajú dva mesiace, kým si vybavia papiere. Im to môže zásadným spôsobom zasahovať do života a ich budúcnosti," zdôraznil prezident.

Slovenská vláda by podľa Pellegriniho mala spraviť viac pre to, aby zo Slovenska neodchádzali ľudia iba pre administratívne problémy. "Zvlášť s ohľadom na demografiu a potrebu kvalifikovanej pracovnej sily treba urobiť všetko pre to, aby sa tu zastabilizovali, zostali súčasťou našej spoločnosti, vychovávali tu deti, platili dane a prispievali k rastu slovenskej ekonomiky," uviedol.

Ďalšie problémy spôsobuje podľa prezidenta napríklad aj slovenská vízová politika vo vzťahu k Indii. "To sa dozviete práve v regióne. Je tu veľký zamestnávateľ, automobilka Jaguar Land Rover, ktorá je vlastnená indickou spoločnosťou a Indmi. Tí sem chodia a manažment tu potrebuje fungovať a pracovať. Vízová politika, ktorá sa v poslednom čase zhoršila, im značne komplikuje život," pripomenul.

Registračný systém na cudzineckej polícii i vízová politika spôsobujú podľa prezidenta značné problémy ľuďom aj firmám. "Tie k nám dnes nedokážu doviesť kvalifikovaných pracovníkov v rámci cielenej a legálnej migrácie. A keď sami vieme, že máme problémy s dostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, tak by sme si situáciu nemali sťažovať komplikovanými predpismi alebo dokonca nefunkčným registračným systémom, ktorý výrazne zasahuje do života ľudí, ktorí sem chcú v mieri prísť, pracovať a rozvíjať Slovensko," dodal Pellegrini.