Prezident chce počas svojho funkčného obdobia navštíviť každý okres na Slovensku

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Dávam si záväzok, že by som ako prezident chcel minimálne raz, ak nie dvakrát počas môjho funkčného obdobia začínajúc novým rokom navštíviť každý jeden okres na Slovensku a stráviť v ňom minimálne pol dňa," uviedol Pellegrini s tým, že by sa chcel v každom okrese stretnúť so starostami a predstaviteľmi okresného mesta, prípadne navštíviť aj firmu či aktivitu, ktorú by mu chceli v regióne prezentovať.

archívne video

Tlačové vyhlásenie Petra Pellegriniho po stretnutí s ministrom zdravotníctva (Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini)

V krátkom čase plánuje hlava štátu ukončiť "okruh" krajských výjazdov. Najbližšie by mal zavítať do Trenčianskeho kraja, potom ho čaká ešte stretnutie v Prešovskom, Žilinskom a Bratislavskom kraji.