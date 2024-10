Prezident podpísal novelu vodného zákona: Poslanci ju schválili so zmenami

Prezident (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini podpísal v piatok novelu zákona o vodách, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR začiatkom októbra opätovne schválili spolu so zmenami, ktoré navrhoval, keď zákon vetoval. Vyplýva to z informácií na webe prezidentskej kancelárie. Pellegrini žiadal vypustenie ustanovenia k zmene vlastníctva ciest druhej a tretej triedy prechádzajúcich cez vodné stavby. Mohlo to byť podľa neho v rozpore s Ústavou SR.