V automate úpravy minimálnej mzdy by sa mala pre rok 2025 urobiť zmena

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - V takzvanom automate úpravy mesačnej minimálnej mzdy by sa mala pre budúci rok urobiť zmena. Mesačná minimálna mzda by sa mala tak zvýšiť z 816 na 858 eur už v roku 2025. Vyplýva to z návrhu skupiny opozičných parlamentných poslancov za hnutie Slovensko, ktorý predložili do Národnej rady (NR) SR.