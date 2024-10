Nižšia DPH neznamená automaticky aj lacnejšie potraviny! Fico sa stretol s prvovýrobcami: Hovorilo sa o cenách

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Prvovýrobcovia a spracovatelia majú záujem na prenesení zníženej päťpercentnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) do cien potravín. Vyhlásil to v piatok premiér SR Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej konferencii po stretnutí so zástupcami prvovýrobcov.