Rokovania o konsolidačnom balíčku! Fico telefonoval so Šutajom Eštokom: Vraj sa blížia k rozumnému záveru

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Rokovania o podobe konsolidačného balíka sa blížia k rozumnému záveru. Skonštatoval to premiér Robert Fico (Smer-SD). Zdôraznil, že vláda robí všetko preto, aby zdravotníci dostali relevantnú ponuku. Ak by ju nedostali, nemal by sa podľa neho automaticky vetovať konsolidačný balík. Prezident Peter Pellegrini má však podľa Fica právo povedať, že má na zákon iný názor.

"Moje informácie, ktoré mám aj zo včera, telefonoval som ešte včera s predsedom strany Hlas-SD, naznačujú, že sa blížime k nejakému rozumnému záveru," povedal premiér novinárom v súvislosti s rokovaniami o konsolidácii počas brífingu v Bruseli.

archívne video

Robert Fico sa vyjadruje po stretnutí s opozičnými lídrami ku konsolidácii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Situáciu by Fico nepodmieňoval tým, že ak zdravotníci nedostanú relevantnú ponuku, mal by sa automaticky vetovať zákon lex konsolidácia. "Opakované rokovanie v Národnej rade o tomto zákone by bolo mimoriadne náročné," vyhlásil. Dodal, že prezident má právo vrátiť zákon, ak si myslí, že obsahuje veci, ktoré nie sú správne. Téma dohôd so zdravotníkmi podľa Fica na Slovensku vždy rezonovala a vždy to tak aj bude.

Hlava štátu oznámi svoje rozhodnutie o tom, či podpíše konsolidačný balík, v piatok dopoludnia. Ešte predtým sa stretáva s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD). Zdravotníci naprieč celým sektorom odmietajú konsolidačné opatrenia v sektore zdravotníctva a vyzvali prezidenta, aby ich v súčasnom znení nepodpísal. Ten deklaroval, že prípadný podpis legislatívy bude závisieť od rokovaní vlády so zdravotníkmi.