AKTUÁLNE Zverejnili šokujúce štatistiky! Masívny odchod policajtov potvrdený: Hororový počet odchodov

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Z Policajného zboru (PZ) odišlo od začiatku roka 2024 do konca septembra 1165 policajtov. Do služobného pomeru ich prijali 599. Vyplýva to z dát, ktoré TASR poskytlo Ministerstvo vnútra (MV) SR na základe infožiadosti.