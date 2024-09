Blanár sa v USA opäť stretol s Lavrovom: So šéfom ruskej diplomacie hovorili o mierových iniciatívach

Juraj Blanár a Sergej Lavrov (Zdroj: Facebook/Juraj Blanár )

NEW YORK - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár sa na okraj zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku stretol so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Hovoril s ním prioritne o slovenských záujmoch v oblasti energetickej bezpečnosti.