Blanár v USA rokoval s ministrami zahraničných vecí krajín G20

NEW YORK - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v stredu v New Yorku rokoval so šéfmi diplomacií skupiny G20 pod vedením Brazílie ako predsedníckej krajiny. Svojou účasťou zároveň podporil podujatie delegácie Európskej únie pri OSN k dodržiavaniu medzinárodného humanitárneho práva v ozbrojených konfliktoch. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.