Blanár v New Yorku vyzdvihol mediáciu ako nástroj pri prevencii konfliktov

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

NEW YORK - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár vystúpil vo štvrtok na zasadnutí šéfov diplomacií neformálneho združenia Skupiny priateľov mediácie, ktorému v New Yorku predsedalo Turecko spolu s Fínskom. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Šéf slovenskej diplomacie považuje diskusiu v podobných formátoch a význam mediácie za kľúčovú iniciatívu v snahe predchádzania konfliktov a hľadaní porozumenia medzi štátmi."Skúsenosti a rovnako aktuálna situácia sú dôkazom toho, že práve na dialóg a diplomatické rokovania by sa mal klásť omnoho väčší dôraz," uviedol Blanár a vyzdvihol stretnutie zamerané najmä na posilnenie mediácie v súvislosti s prebiehajúcimi krízami vo svete.Ministri zahraničných vecí pokračovali ďalej na rokovaní Európskej únie so Spoločenstvom krajín Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) v rozšírenom formáte.

archívne video

Blanár chce hovoriť o rozsudku v prípade Chovanec s belgickou ministerkou (Zdroj: TASR/Michal Svítok, Jaroslav Bublinec)

Význam tohto teritória zadefinovala vláda SR vo svojom aktuálnom programovom vyhlásení a záujem o nadviazanie užšej vzájomne prospešnej spolupráce potvrdil partnerom na stretnutí tiež šéf slovenskej diplomacie: "Posilňujeme ekonomickú diplomaciu v indopacifickom priestore a chceme zintenzívniť partnerstvo s krajinami Globálneho juhu, medzi ktoré patria aj mnohé štáty Spoločenstva krajín Latinskej Ameriky a Karibiku."

Zobraziť galériu (2) Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Minister Blanár ocenil aktivity Únie s týmto strategicky dôležitým regiónom, v ktorom je EÚ najväčším investorom a tretím najväčším obchodným partnerom. V tejto súvislosti zároveň avizoval plánované pracovné cesty do tejto oblasti na najvyššej vládnej úrovni so zástupcami slovenských firiem.

Vo štvrtok odcestovala slovenská delegácia z New Yorku do štátu Iowa, kde bude minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sprevádzať prezidenta SR Petra Pellegriniho na stretnutí so slovenskou a českou komunitou, spoločne navštívia Národné české a slovenské múzeum s knižnicou a zúčastnia sa na slávnostnom odhalení orloja v zrenovovanej hodinovej veži pri príležitosti 50. výročia založenia múzea a knižnice.