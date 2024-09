Prezidenta Pellegriniho čaká cesta do USA: Vystúpi aj na pôde OSN

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu (22. 9.) do Spojených štátov amerických na 79. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN). V pondelok (23. 9.) by mal vystúpiť na Samite budúcnosti v New Yorku, kde ho čaká viacero vystúpení i stretnutí, od štvrtka (26. 9.) bude jeho cesta pokračovať v Cedar Rapids v Iowe. Návrat hlavy štátu na Slovensko sa očakáva v sobotu (28. 9.). Informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.