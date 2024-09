Pellegrini pozval Guterresa na Slovensko, mohol by prísť na fórum o umelej inteligencii

(Zdroj: TASR/AP Photo/Richard Drew)

NEW YORK - Prezident SR Peter Pellegrini pozval počas pondelkového stretnutia v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku jej generálneho tajomníka Antónia Guterresa na návštevu Slovenska. Uskutočniť by sa podľa neho mohla pri príležitosti svetového vzdelávacieho fóra o umelej inteligencii (AI), ktoré budúci rok na jeseň zorganizuje na Slovensku ministerstvo školstva v spolupráci s OECD.