Slovenské esá netreba vždy ťahať z cudziny späť, ale využiť ich tam, tvrdí Pellegrini

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

NEW YORK, BRATISLAVA - Slovákov pracujúcich v odborných profesiách v zahraničí netreba vždy presviedčať, aby sa vrátili domov, ale prostredníctvom moderných komunikačných technológií využiť ich potenciál tam, kde sú. Po svojom utorkovom vystúpení na podujatí slovenských profesionálov pôsobiacich v Spojených štátoch s názvom Slovak PRO Summit to novinárom povedal prezident SR Peter Pellegrini.

Prezident vyzval vládu, ministerstvo zahraničných vecí a iné inštitúcie, aby so slovenskými odborníkmi pôsobiacimi v zahraničí viac komunikovali a využívali ich napríklad ako lobistov. Prisľúbil, že ako prezident bude podporovať aktivity, kde možno spoznať takýchto odborníkov zo Slovenska pôsobiacich v cudzine.

archívne video

Situáciu na Slovensku sledujú ľudia v USA aj Kanade, hovorí Zuzana Čaputová (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

"Zatiaľ mám pocit, ako keby sa skôr oni domáhali, že nám chcú pomôcť, a my ako keby sme im nevedeli dať odpoveď, ako by nám pomôcť mohli," poznamenal. Na Slovak PRO Summite predtým vystúpil s prejavom, v ktorom hovoril o tom, že Slovensko napríklad potrebuje expertov na prechod k zeleným technológiám vrátane elektromobility, ale aj odborníkov na umelú inteligenciu.

Projekt sieťovania slovenských odborníkov v Spojených štátoch ocenil aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. "Hovorí sa negatívne o tom, že mladí ľudia vycestovávajú do zahraničia – ale predsa to sme chceli, keď sme vstupovali do EÚ," skonštatoval.

Dôležité podľa neho však je, aby mladí Slováci po dokončení štúdia v zahraničí, ak sa tam rozhodnú rozvinúť kariéru, ostali spojení so svojou rodnou krajinou a tá mohla využívať ich služby. "A tí, čo sa rozhodnú vrátiť a využiť svoje skúsenosti, tí sú vždy vítaní a budeme im na to vytvárať podmienky," dodal.

Projekt Slovak PRO vznikol v roku 2001 ako sieť združujúca asi tisícku slovensko-amerických odborníkov. Jeho úlohou je pomáhať krajanom, pričom tiež organizuje kultúrne či vzdelávacie podujatia. V New Yorku a okolí žije početná slovenská komunita. Mnohí z jej členov pôsobia vo vede, podnikaní, zdravotníctve, technológiách či kultúre.

Na Slovak PRO Summite sa stretli najúspešnejší Slováci pôsobiaci v USA

Dvojdňový Slovak PRO Summit 2024, ktorý sa konal na začiatku tohto týždňa v New Yorku, bol stretnutím najúspešnejších a najaktívnejších Slovákov pôsobiacich v Severnej Amerike. "Dali sme ich do jednej miestnosti, aby sa zoznámili a vymysleli nové aktivity, iniciatívy a aby pomohli našej komunite a zároveň aj Slovensku," povedal riaditeľ projektu Vladimír Lackovič po skončení podujatia.

Komunita slovenských odborníkov v USA sa neustále rozširuje, tento rok organizátori pozvali na podujatie na pôde generálneho konzulátu SR v New Yorku iba vybranú stovku účastníkov. "Mohli by sme naplniť tri alebo štyri také miestnosti," skonštatoval Lackovič. Ide o špičkových odborníkov pôsobiacich na univerzitách, manažérov firiem či start-upov, ale aj vedcov či iných expertov. Hlavným rečníkom podujatia bol bývalý hokejista a víťaz Stanleyho pohára Marián Gáborík a na záver vystúpil s prejavom i v debate s účastníkmi prezident SR Peter Pellegrini.

Slovak PRO organizuje podľa svojho šéfa podujatia po celých Spojených štátoch, pôsobí už v siedmich mestách a plánuje sa rozrastať. V rámci projektu zorganizovali napríklad stretnutie piatich slovenských astronómov na Harvardovej univerzite, v New Yorku zas usporiadali podujatie pre slovenských odborníkov z oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Minulý rok ich navštívila Zuzana Čaputová

Lackovič spomenul aj vlaňajšiu návštevu vtedajšej slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej v USA, ktorá vzala so sebou do San Francisca aj slovenských podnikateľov a Slovak PRO im pomohlo nadviazať kontakty v Silicon Valley. Hovoril aj o nedávnej konferencii pre technológov a kreatívcov v Texase, kam Slovak PRO priviedlo zástupcov slovenských firiem a pripravilo možnosti spoznať sa s dôležitými ľuďmi.

Tento rok Slovak PRO zorganizovalo podľa Lackoviča už viac ako 25 stretnutí profesionálov v USA, všetky tieto aktivity robia jeho členovia ako dobrovoľníci. Na podujatí sa zúčastnil aj astronóm Peter Vereš, ktorý pôsobí na Harvardovej univerzite v centre pre astrofyziku. Podľa vlastných slov keď prišiel do USA v roku 2017, vtedy bol na tomto inštitúte jediným Slovákom. Dnes má už ďalších dvoch kolegov a ďalšia astronómka zo Slovenska pracuje na neďalekom Massachusettskom technologickom inštitúte.

Vereš sa nazdáva, že aj zo Slovenska by sa dalo spolupracovať so špičkovými astronomickými inštitútmi v USA. "Napríklad aj ľudia, ktorí pozerajú objekty vo vesmíre cez ďalekohľady, už nemusia ani cestovať na observatóriá. Tam sú pozorovatelia, ktorým zadajú zoznam cieľov," povedal Vereš s tým, že jedinou nevýhodou sú nedostatočné kontakty ľudí na Slovensku s vedeckými tímami vo svete, čo má meniť aj projekt Slovak PRO.