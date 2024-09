Slovákov čaká finančný ŠOK! Pripravte sa na najväčší nárast cien plynu v histórii... Šialené, o koľko má stúpnuť

(Zdroj: Getty Images, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Slovenská ekonomika by mala v tomto roku vzrásť o 2,3 %, a to najmä vďaka domácemu dopytu. V budúcom roku by mal nasledovať rast o 2,2 %, podporený čerpaním zdrojov z plánu obnovy. Odhaduje to Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR v aktuálnej makroekonomickej prognóze, ktorú zverejnil v stredu. Ceny plynu by však mali v roku 2025 narásť o 30 percent, čo kritizuje opozícia. Podľa hnutia Slovensko čaká domácnosti najväčší nárast cien plynu v dejinách SR.