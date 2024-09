Konsolidačný balíček rozdúchal vášne: Ostré reakcie zo strany opozície, podľa Fica je to nevyhnutné!

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Topky/Ján Zemiar)

Súčasťou konsolidácie je zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na 23 % a zároveň pokles jej zníženej sadzby na 5 %, ale aj zavedenie dane z finančných transakcií pre firmy či zvýšenie firemnej dane od určitej výšky príjmu. Informoval o tom v utorok premiér a predseda najsilnejšej vládnej strany Smer-SD Robert Fico za účasti ostatných koaličných partnerov.

"Nevyhnutná je preto, že musíme byť solídni a zodpovední partneri. My sme dobrovoľne vstupovali do eurozóny a keďže sme jej súčasťou, musíme reagovať na určité pravidlá, ktoré v tomto prostredí existujú," uviedol Fico. Ak by vláda "neupratala" verejné financie, výsledkom by podľa neho mohlo byť zdraženie pôžičiek či zhoršenie medzinárodného hodnotenia SR.

Zvýšenie DPH podľa PS výrazne navýši ceny

Poslanec opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Štefan Kišš upozorňuje, že zvýšenie dane z pridanej hodnoty o tri percentuálne body bude znamenať výrazný rast cien. "Zvýšenie DPH o tri percentuálne body bude znamenať výrazný rast cien, ktorý zasiahne všetkých. Nepatrne nižšia DPH na potraviny ho ani zďaleka nevyváži," uviedol Kišš ku konsolidačným opatreniam.

Jedným z konsolidačných opatrení na rok 2025 je aj zavedenie 10-percentného viazania personálnych výdavkov na štátnych úradníkov a zamestnancov vo verejnej službe, čo by malo priniesť 124 miliónov eur. Podľa Kišša sa však vláda na sebe šetriť nechystá, 10-percentné prepúšťanie v štátnej správe je podľa neho jediné výdavkové opatrenie. "Máme dôvodnú obavu, že bude chaotické a uškodí Slovensku," uviedol Kišš.

Podľa Matoviča získa len na DPH štát od priemernej rodiny 570 eur ročne

Hnutie Slovensko kritizuje najmä zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty na 23 %. Štát tak zinkasuje od priemernej rodiny za celý rok 570 eur, a to len na DPH. Uviedol to v utorok líder opozičného hnutia Igor Matovič na tlačovej konferencii. "Zavádzajú novú daň z finančných transakcií, ktorá sa bude týkať len firiem a živnostníkov. Nepovedali však, že takmer tretinu tejto dane plánujú vybrať z toho, že živnostníci a firmy pošlú mzdu svojim zamestnancom. Dá sa teda povedať, že daň z finančných transakcií bude mať dopad aj na obyčajných ľudí," uviedol Matovič.

Viskupič si myslí, že štát vyberie opatreniami menej, ako plánuje

Podpredseda opozičnej strany SaS Marián Viskupič tvrdí, že štát vyberie po zavedení nových konsolidačných opatrení menej, ako naplánoval. Najviac by pritom mali zaplatiť občania Slovenska, ktorí budú novými opatreniami podľa neho postihnutí najviac. "Každý jeden občan zaplatí viac na daniach, na odvodoch, na poplatkoch. Ak štát vyrába nové dane pre firmy, nové odvody, nové poplatky pre firmy, a, bohužiaľ, táto vláda ich v prezentovanom materiáli vyrobila dosť, jednoducho drvivá väčšina týchto dodatočných nákladov sa prenesie na ľudí. Bežne odhady hovoria, že 80 % nákladov, ktoré akokoľvek vyrobíte pre firmy, tak sa jednoducho prenesú na ich spotrebiteľov, to znamená na občanov tejto krajiny," povedal Viskupič.

"Som presvedčený, že sa reálne vyberie určite menej, ako si vláda naplánovala. Toto bude jednoducho ťažký úder pre našu ekonomiku, ťažký úder pre jej konkurencieschopnosť, ťažký úder pre každého jedného podnikateľa," dodal podpredseda SaS.

Podľa analytika je objem konsolidácie dostatočný

Objem predstavenej konsolidácie je dostatočný, no opatrenia boli oznámené pomerne neskoro a nie je tak čas na odbornú verejnú debatu. V súvislosti s konsolidačnými opatreniami to uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

"Vzhľadom na súčasný stav verejných financií a očakávanú trajektóriu vývoja verejného dlhu je konsolidácia viac než nevyhnutná a je vítané, že sa stáva predmetom verejnej debaty. Aj objem predstavenej konsolidácie je z nášho pohľadu dostatočný. Na druhej strane, vzhľadom na potrebu skorého predstavenia rozpočtu a vedenia debaty s Európskou komisiou prichádza oznámenie opatrení pomerne neskoro, nie je preto ani čas na vedenie odbornej verenej debaty," uviedol Horňák.

Súčasná podoba konsolidácie sa podľa analytika sústreďuje najmä na príjmovú časť rozpočtu, menší dôraz je kladený na zoštíhľovanie a efektívnejšie fungovanie štátnej a verejnej správy. Sústrediť sa podľa analytika treba najmä na "zvyšovanie hodnoty za peniaze existujúcich výdavkov, digitalizáciu procesov, zjednodušovanie agendy či zlučovanie činností tam, kde to má zmysel". Pri takto masívnej konsolidácii je podľa Horňáka práve daň z pridanej hodnoty (DPH) jednou z najrýchlejších a najefektívnejších ciest.

Fico hovorí o vyváženej DPH

Robert Fico naopak vyzdvihol "historický kompromis" v oblasti úpravy DPH, ktorá je podľa neho vyvážená. Výsledkom by okrem iného malo byť zlacnenie potravín. "Dohodli sme sa, že pokiaľ ide o DPH, zavádzame základnú sadzbu na 23 % s tým, že pokiaľ ide o všetky ostatné potraviny, tie pôjdu do 19 % sadzby a tie základné potraviny, kde sme zaviedli pred niekoľkými rokmi 10 % DPH, pôjdu do 5 % sadzby DPH," priblížil. Do najnižšej sadzby by mali patriť aj lieky, učebnice, nájomné bývanie či ubytovacie služby v cestovnom ruchu. Do 19 % sadzby by mali okrem časti potravín spadať napríklad aj energie.

"Veľmi sa teším, že vláda sa rozhodla zaviesť daň z finančných transakcií. Bolo veľa klamstiev popísaných v médiách, že to ideme zaviesť na úkor ľudí, nie je to pravda. Táto daň sa bude týkať výlučne právnických osôb," vyhlásil Fico. Zvýšiť by sa malo podľa neho aj zdanenie firiem s príjmom nad 5 miliónov eur.

Premiér tiež potvrdil, že vláda zmení parametre daňového bonusu aj tzv. rodičovského dôchodku. Na druhej strane penzisti od tohto roka dostanú plnohodnotný 13. dôchodok. "Nikto nemôže povedať, že by sme urobili rozhodnutie, ktoré by znížilo objem peňazí, ktoré dôchodcovia dostanú," zdôraznil.