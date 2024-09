Na cyklotrasu pri Starine pribudli zákazové značky: Prešovský kraj chce vysvetlenie

Ilustračné foto (Zdroj: FB/Útrapy Bratislavského cyklistu)

Organizácia uvádza, že Poloniny Trail, investícia v hodnote vyše siedmich miliónov eur, zahŕňajúca 14,3 kilometra cyklotrasy medzi Starinou a bývalou obcou Ruské, je takmer nefunkčná. Aj keď obmedzenie platí len na 800-metrovom úseku, znemožňuje používanie celej cyklotrasy. Aevis zdôrazňuje, že ohrozením prírody, kvality pitnej vody, ako aj samotnej vodárenskej nádrže nie sú cyklisti, ale lesohospodárska činnosť.

"Minister životného prostredia Tomáš Taraba neopodstatnene obviňuje cyklistov z ohrozenia vodného zdroja, pričom kamióny s drevom a drevnou štiepkou, ktoré sú skutočnou hrozbou, mu neprekážajú. Takéto vyjadrenia iba odvádzajú pozornosť od skutočných problémov, ktoré ohrozujú Starinu a Národný park Poloniny," uvádza riaditeľ organizácie Aevis Rastislav Mičaník.

PSK uvádza, že jeho investícia do cyklotrasy pritiahla od začiatku roka 2024 do konca augusta vyše 5000 cyklistov práve na už zrekonštruovaný úsek Starina - Ruské. V okolí vzniklo 300 nových ubytovacích lôžok a za posledných pár mesiacov viac ako 40 nových pracovných miest v turizme. Projekt je podľa kraja v súlade so všetkými povoleniami a stanoviskami, ktoré získali na realizáciu cyklookruhu v roku 2022, z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov SVP, protipovodňovej ochrany, ako i z hľadiska správy majetku.

"Všetky stanovené podmienky na realizáciu projektu boli vopred so správcom komunikované a zo strany PSK aj dodržané," dodala hovorkyňa. Projekt Poloniny Trail bol podporený aj Európskou komisiou a Svetovou bankou. "V prípade, že nami zrekonštruované cyklotrasy nebudú slúžiť svojmu účelu, hrozí, že financie z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktoré sme získali, budeme musieť vrátiť, čo by kraj dostalo do veľmi ťažkej situácie," dodala Jeleňová.

Nejde o nový zákaz

Envirorezort uviedol, že nejde o nový zákaz, ale o zaistenie dodržiavania pravidiel pri pohybe v ochrannom pásme. "Jediné, čo SVP vyžaduje od cyklistov, je ich registrácia a oboznámenie sa s podmienkami na vrátnici pri vstupe do ochranného pásma vodárenskej nádrže Starina," uviedlo komunikačné oddelenie Ministerstva životného prostredia SR, s tým, že oprávnenie vstupovať do ochranného pásma majú po registrácii tiež vlastníci pozemkov, urbariáty či poľovníci. Evidovaný je aj zoznam EČV kamiónov v súvislosti s ťažbou dreva. Denná prítomnosť motorových vozidiel v ochrannom pásme vodárenskej nádrže Starina je limitovaná.

"Ministerstvo životného prostredia však odmieta tvrdenia pseudoaktivistov, ktorí verejnosti podsúvajú názor, že zákazom vstupu kamiónov do ochranného pásma sa definitívne vyrieši problém so zásobovaním ľudí východného Slovenska pitnou vodou," dodal rezort s tým, že súčasné vedenie envirorezortu vníma dôležitosť najdôležitejšieho vodného zdroja pitnej vody na východe Slovenska v širšom kontexte.