Bizarný sexuálny fetiš sa teší obľube u manželských párov: Muži sú z neho hotoví! Nie je však pre každého

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Istá domina v rozhovore pre portál Unilad uviedla, že je dôležité, aby ľudia mali bezpečný priestor na diskusiu a skúmanie svojich fantázií. Zároveň si každý stráži, aby sa o nich nedozvedelo veľa ľudí. Mnohé fetiše a fantázie sú stále tabu a nehovorí sa o nich v dostatočnej miere. Najmä jedna z nich patrí medzi komplikovanejšie a to napriek tomu, že jej popularita stúpa. Na stránkach s filmami pre dospelých sa za posledné tri roky zvýšil záujem o fetiš zvaný cuckolding, a to o 57 percent. Ide o akúsi kontrolovanú neveru. Termín „cuckold“ alebo „cuckoldry“ je u nás známy ako „paroháč“ a v minulosti označoval muža, ktorému bola neverná manželka. V súčasnosti stúpa na popularite tým spôsobom, že muž si je tejto nevery vedomý a prípadne sa na nej aj podieľa.

(Zdroj: Getty Images)

„V modernom používaní sa tento termín často spája so sexuálnymi fetišmi zahŕňajúcimi fantáziu paroháča, v ktorej muž získava potešenie z toho, že jeho partnerka vykonáva sexuálnu aktivitu s niekým iným, zatiaľ čo on sa na to pozerá alebo sa inak zúčastňuje,“ vysvetľuje portál BedBible.com. V minulosti sa hlbšie do tohto spávania ponoril už neexistujúci používateľ Redditu. Pýtal sa: „Čo je to sexuálny fetišizmus? Čo hovorí trend paroháčov o spoločnosti?“ Jeden z diskutujúcich uviedol, že to nie je trend, ale sexuálna praktika veľmi dobre známa v klasických a stredovekých prameňoch. „Hovoríme o pomerne univerzálnom sexuálnom vzrušení,“ uviedol. Netrvalo dlho a pridali sa aj ďalší.

„Zaujímavý príspevok. Ako väčšina vecí, aj toto zložité. Viem, že pre mňa osobne je to o tom, že vidím svoju ženu ako oslobodenú sexuálnu bytosť, ktorá si môže robiť, čo chce, s kým chce, s mojou úplnou podporou a povzbudením,“ vysvetľoval iný používateľ. „Páči sa mi to. Je to také zdravé a pre mňa aj vzrušujúce. Takéto ženy jednoducho milujem, mám z toho radosť, keď to vidím,“ dodal ďalší. Tretí uviedol: „Myslím, že to celkovo hovorí o tom, že monogamia nie je jediná možnosť,“ uviedl iný. Ako upozornilo viacero odborníkov, pred praktizovaním tohto fetišu je mimoriadne dôležitá komunikácia s partnerom. Udržiavajte s ním otvorenú komunikáciu a jasne diskutujte o hraniciach všetkých zúčastnených.