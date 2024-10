Štát nariadil upraviť kontroverznú bratislavskú cyklotrasu! Mestu hrozí mastná POKUTA... Vallo reaguje

Minister dopravy SR Jozef Ráž ml. (nominant Smer-SD) nariadil primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi upraviť kritizovanú cyklotrasu (Zdroj: TASR - Dano Veselský, Jakub Kotian, Topky/Maarty)

BRATISLAVA - Cyklotrasu na Vajanského nábreží v Bratislave bude musieť hlavné mesto upraviť. Nariadilo mu to Ministerstvo dopravy SR po vykonaní štátneho odborného dohľadu. Hlavné mesto má do 40 dní z cyklotrasy odstrániť obrubníky, ktoré podľa rezortu dopravy spôsobujú nehody, a do 90 dní cyklotrasu zúžiť v miestach, kde obmedzila cestu. Bratislavský magistrát v reakcii uviedol, že výhrady rezortu k cyklotrase na Vajanského nábreží preverí.