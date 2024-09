Je to tu! Fico prehovoril o konsolidačných opatreniach: Zrušenie voľna za štátny sviatok aj nová daň

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - V rámci konsolidácie by sa dali finančné prostriedky získať aj tým, že by niektoré štátne sviatky neboli zároveň dňami pracovného voľna. Vyhlásil to v pondelok predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po zasadnutí predsedníctva strany Smer-SD.