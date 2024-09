Národný bezpečnostný úrad vyzýva učiteľov: Naučte deti bezpečnému správaniu na internete

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Zamerajte sa na pozitívne príklady - nehovorte deťom, čo nemajú robiť, ale práve naopak - čo robiť majú, aby boli v bezpečí. (...) Môžete napríklad vytvoriť hru, v ktorej deti musia vymyslieť silné heslo alebo zhodnotiť, ktoré správy je bezpečné otvoriť," priblížil úrad.

Učitelia by podľa NBÚ mali žiakom zdôrazniť dôležitosť súkromia. "Rozprávajte sa o tom, že nemajú zverejňovať všetko. Používajte reálne príklady, porovnajte zdieľanie osobných údajov s odovzdaním kľúčov od domu cudziemu človeku," radí úrad.

Digitálna stopa

S tým súvisí aj koncept digitálnej stopy, ktorý by mali učitelia vysvetliť. Deti by mali vedieť, že všetko, čo na internete šíria, tam ostáva bez ohľadu na to, či sa to budú snažiť vymazať. "Vysvetľujte, že nie každý životný okamih je potrebné zaznamenávať na video či fotku a že takéto fotky a videá môžu zasahovať do života aj iných ľudí, ktorí sa na nich ocitnú," odporúča úrad.

Jedným z dôležitých aspektov je naučiť deti rozlíšiť medzi dôveryhodnými a podvodnými e-mailami alebo správami. "Vysvetlite, čo je phishing a ako sa pred ním chrániť. Učte ich kritickému mysleniu a overovaniu informácií z viacerých dôveryhodných zdrojov," uvádza sa v radách pre učiteľov.

Deti treba podľa NBÚ poučiť aj o negatívnych stránkach sociálnych sietí, na ktorých dnes trávia voľný čas. "Deti, hlavne v tínedžerskom veku, nekriticky preberajú názory od svojich vzorov," upozornil úrad. Považuje preto za potrebné deti naučiť, že obsah na internete nebýva len dobrý a užitočný, ale môže byť plný nástrah. Upozornil, že dlhé hodiny strávené na sociálnych sieťach môžu spôsobiť závislosť či depresívne stavy a pocity menejcennosti.

Potreba spolupráce s rodičmi

NBÚ rovnako zdôraznil potrebu spolupráce s rodičmi a odborníkmi pri vysvetľovaní kybernetickej bezpečnosti, neustáleho vzdelávania sa v nových technológiách a takisto využívania vizuálnych pomôcok a videí.