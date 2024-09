Muž sa pripojil k severokórejskému internetu: Keď zbadal, k čomu má vlastne prístup, zostal v šoku!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Severná Kórea je známa tým, že mimoriadne prísne kontroluje, ku ktorým informáciám majú prístup jej civilisti. Neobmedzený prístup na internet by pre krajinu predstavoval veľký problém. YouTuberovi sa však podarilo prihlásiť prehliadača používaného v Severnej Kórei a zostal prekvapený tým, čo tam našiel.

Severná Kórea má veľmi prísnu kontrolu nad tým, k čomu majú ľudia na internete povolený prístup. Umožnenie prístupu civilistov k západným webovým stránkam by mohlo spôsobiť, že krajina bude zraniteľnejšia voči kybernetickým útokom, preto vykonávajú kompetentní predstavitelia dôkladnú kontrolu. Keď sa však YouTuber Eric Parker prihlásil do prehliadača používaného v Severnej Kórei, bol prekvapený tým, čo našiel. Musel si najprv nainštalovať severokórejský operačný systém.

Je zrejmé, že západné prehliadače ako Chrome, Firefox alebo Safari nemajú prístup k tejto časti internetu. „​​Pripojenie severokórejského operačného systému Red Star k internetu na surfovanie po sieti v štýle Kim Čong-una,“ uviedol Parker. Keď sa konečne prihlásil, zistil, že si môže vybrať štyri miesta. Boli to Severná Kórea, Rusko, Tokio a Osaka v Japonsku, hoci prekvapivo nie Čína. Jedna vec, ktorú si všimol, bol dizajn prehliadača – v skutočnosti sa nelíšil od dizajnu, ktorý poznajú používatelia počítačov Mac.

Keď sa Parker pokúsil získať prístup na webové stránky ako Google a YouTube vrátane svojho vlastného kanála, zistil, že to nedokáže. Na obrazovke sa ukázali chybové správe, ktoré ho informovali o tom, že na požadované stránky sa dostať nemôže. Ľudí jeho video nepochybne zaujalo a množstvo divákov sa o svoje dojmy podelilo v komentároch. „Predstavte si, že zistia, že niekto používa ich operačný systém na druhej strane planéty,“ uviedol jeden. „Predstavte si, že by ste otvorili Google a prehliadač by vám ukázal oznámenie: ‚Kim Čong-un chce poznať vašu polohu‘,“ dodal druhý.