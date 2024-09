Doba na oslobodenie predaja nehnuteľnosti od dane by sa mohla skrátiť

Marián Viskupič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Doba od nadobudnutia nehnuteľnosti alebo jej vyradenia z obchodného majetku, po uplynutí ktorej je daňovo oslobodený príjem z jej predaja, by sa mohla znížiť z doterajších piatich na tri roky. Navrhuje to opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložil do Národnej rady (NR) SR.