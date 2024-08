Robert Kaliňák tvrdí, že v koalícii nie je pre chýbajúceho predsedu NRSR žiadna kríza a vidí priestor na dohodu

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vo vládnucej koalícii nie je pre chýbajúceho predsedu parlamentu kríza. Pri jeho voľbe je priestor na vytvorenie pevnej a funkčnej dohody. V relácii Sobotné dialógy na Slovenskom rozhlase to uviedol podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). To, že Slovensko nemá šéfa Národnej rady (NR) SR, považuje podpredseda opozičného KDH a exminister spravodlivosti Viliam Karas za škandál.

archívne video Tlačová konferencia ministra Kaliňáka z Úradu vlády (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Diskusia o šéfovi parlamentu prebiehala podľa Kaliňáka celé leto a nejaké alternatívy sú na stole. "Je dôležité, aby naši partneri, SNS a Hlas-SD, spolu ešte ďalej diskutovali," poznamenal. Ak nie je post predsedu NR SR obsadený, je to žolík v rukáve v koaličných rokovaniach, tvrdí Karas. "Je zrejmé, že to tam vrie, že si nevedia nájsť priestor vykompenzovať vnútorné očakávania, ktoré tam sú," skonštatoval. Karas takisto vyzval prezidenta a premiéra, aby sa zachovali štátnicky a priniesli meno predsedu parlamentu. Národná rada podľa neho predsedu potrebuje, aby mohla riadne fungovať. Poznamenal, že politický boj by sa mal zvádzať "v parlamentnom kotle" a nie na uliciach.

Kaliňák zároveň nevidí dôvody na rekonštrukciu vlády. "Ak dôjde k dohode koaličných strán o tom, že si chcú nejakým spôsobom vyjsť v ústrety pri fungovaní, tak je to na nich, ale ešte som o tom nepočul," povedal. Treba sa podľa neho teraz sústrediť na ekonomickú situáciu krajiny. Diskutujúci sa v relácii dotkli aj témy povinnej vojenskej prípravy, ktorú niektoré štáty zaviedli. Slovenská vláda podľa Kaliňáka nechce ísť touto cestou. "Všetko, čo je povinné a nanútené, má potom veľké problémy pri realizácii. Neviete sa na takéto zoskupenie vždy úplne spoľahnúť," skonštatoval. Minister tvrdí, že prerábajú aktívne zálohy a záujemcov chcú motivovať napríklad aj príspevkami na hypotéky.

Viliam Karas (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

KDH je otvorené rôznym riešeniam v armáde

Karas reagoval, že KDH je otvorené rôznym riešeniam v armáde. Uvedomuje si úskalia povinnej vojenskej služby, je vysoko nákladná a je otázna aj jej efektívnosť. Slovensko podľa Karasa potrebuje mať armádu pripravenú tak personálne, ako aj technicky. "Je nevyhnutné prísť s riešením na posilnenie bezpečnostných kapacít SR," podotkol. Kaliňák v relácii takisto povedal, že vidí podporu pre poslanecký návrh zákona o výsluhových dôchodkoch pre prokurátorov a generálneho prokurátora. Chcel, aby sa zaviedli výsluhové dôchodky pre celý civilný sektor. Rovnako súhlasí s tým, aby sa zmenil aj systém dôchodkov u sudcov.

Karas považuje za absurdné, že takýto návrh predkladá poslanec a nie vláda. Je to podľa neho taký zásadný zákon, že to bude mať vplyv na bezpečnosť štátu. Poukázal na to, že zavedením výsluhových dôchodkov môže veľa prokurátorov odísť. Taktiež si myslí, že tieto veci treba riešiť systémovo so všetkými justičnými povolaniami.