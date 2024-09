Podpísanie memoranda o zahraničnej politike je dôležitý akt, uviedol Andrej Danko

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Podpísanie memoranda o zahraničnej politike je dôležitý akt. V diskusnej relácii O 5 minút 12 na televízii STVR to uviedol podpredseda Národnej rady (NR) SR a predseda koaličnej SNS Andrej Danko. Opozičný poslanec za PS Martin Dubéci si myslí, že podpísanie deklarácie vysiela nejasný signál do spoločnosti, pretože premiér Robert Fico (Smer-SD) má zmätočné vyjadrenia v súvislosti so zahraničnou politikou.