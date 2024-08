Hlas-SD navrhuje zvýšiť vekovú hranicu na výkon notárskeho úradu na 70 rokov

Miroslav Čellár (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Veková hranica výkonu notárskeho úradu by sa mohla zvýšiť zo súčasných 67 na 70 rokov. Notári by tak mohli vykonávať svoju profesiu do 70 rokov. Navrhuje to predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Miroslav Čellár (Hlas-SD) cez novelu Notárskeho poriadku, ktorú podal do parlamentu.