Súd rozhodol: Za pokus o úkladnú vraždu dostal Vladimír T. 17 rokov väzenia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PEZINOK/BRATISLAVA - Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) uznal obžalovaného Vladimíra T. za vinného z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu a uložil mu trest odňatia slobody vo výmere 17 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Rozsudok nie je právoplatný. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.