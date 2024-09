17-ročné dievča spáchalo samovraždu skokom zo strechy, zabilo ženu na ulici

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Príčina samovraždy nie je známa, ale pred návratom do školy v Japonsku každý rok pácha samovraždu viac osôb mladších ako 18 rokov ako ktorýkoľvek iný deň v roku. Počas roku 2023 spáchalo podľa oficiálnych štatistík v Japonsku samovraždu 513 detí, pričom ako najbežnejšia príčina boli uvádzané "školské problémy". Žiakom, ktorí sa nechcú vrátiť do školy, sa v Japonsku hovorí futoko, teda "ľudia, čo nechcú ísť do školy".

Podobný prípad v minulosti

Hlavné dôvody, prečo sa tieto futoko vyhýbajú škole, zahŕňajú rodinné okolnosti, osobné problémy s kamarátmi a šikanovanie. Počas posledných rokov sa úrady a médiá snažia zvyšovať povedomie verejnosti o problémoch, ktorým žiaci a študenti v tejto časti roka čelia. V roku 2020 sa v japonskej Osake stalo rovnaké nešťastie ako cez víkend v Jokohame. Sedemnásťročný chlapec skočil zo strechy nákupného strediska a zabil 19-ročnú študentku na ulici. Mladík bol vtedy posmrtne obvinený z neúmyselného zabitia, čo znamenalo, že by jeho rodina mala odškodniť rodinu dievčaťa; obvinenie ale bolo krátko nato stiahnuté. Japonsko, kde žije asi 125 miliónov obyvateľov, je jedinou krajinou zo štátov G7, kde je samovražda hlavnou príčinou úmrtia medzi dospievajúcimi.