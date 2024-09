Výbor bude v pondelok vypočúvať kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Líviu Trellovú

Lívia Trellová (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Jedinú kandidátku na post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR Líviu Trellovú budú členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR vypočúvať v pondelok (9. 9.) popoludní. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe parlamentu. Šéf výboru Miroslav Čellár (Hlas-SD) potvrdil, že pôjde o verejné vypočutie, ktoré by sa malo vysielať online.

Trellovú navrhol do funkcie ústavnej sudkyne dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. O funkciu sa Trellová uchádzala aj v júnovej neúspešnej voľbe v parlamente.

archívne video

Reakcia na rozhodnutie Ústavného súdu SR

Na Ústavnom súde chýba jeden sudca. Miesto sa uvoľnilo pred rokom, keď sa v septembri 2023 funkcie vzdala Jana Laššáková. Parlament štandardne volí dvojnásobok potrebného počtu, zvoliť má preto aktuálne dvojicu kandidátov. Z nich si jedného vyberá prezident SR a vymenuje ho za ústavného sudcu.

Trellovú by mal parlament na septembrovej schôdzi voliť do funkcie, hoci sa prihlásila jediná. "Navrhnutá kandidátka bude v septembri pozvaná na vypočutie a následne bude volená Národnou radou SR do funkcie sudkyne Ústavného súdu SR," uviedli pred časom z odboru komunikácie Kancelárie NR SR. Poslanci sa už pokúšali zvoliť dvojicu kandidátov na ústavného sudcu v júni, vtedy sa im z piatich uchádzačov nepodarilo zvoliť žiadneho.