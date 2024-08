Progresívne Slovensko navrhuje zmenu podmienok pri registrácii cirkví

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Prvý stupeň registrácie by podľa novely mohla cirkev či náboženská spoločnosť získať pri počte 150 členov. Na získanie druhého stupňa by zase bolo treba nepretržitú činnosť päť rokov v súlade so zákonom aj počet členov na úrovni minimálne jedného promile celkového počtu obyvateľov SR. "Podstatou navrhovaného riešenia je sprístupnenie práv na zhromažďovanie sa na účel vyznávania náboženskej viery a prístup do verejnoprávnych médií hneď po prvom stupni registrácie. Prístup k právu na príspevok zo štátneho rozpočtu, ako aj niekoľko ďalších práv získajú subjekty až po druhom stupni registrácie," ozrejmili predkladatelia.

archívne video

Táto CIRKEV môže byť len na Slovensku! Z programu ODPADNETE a oči vypadnú aj ateistom! (Zdroj: RTVS)

Navrhli tiež zaviesť povinnosť registrovaných cirkví a náboženských spoločností predkladať každoročne správu o svojej činnosti. Odôvodnili to potrebou transparentnosti. Novela tiež zdôrazňuje zodpovednosť registrovaných cirkví a náboženských spoločností pri vytváraní tolerantnej a rešpektujúcej spoločnosti.