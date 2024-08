Štefan Kuffa prerušil predstavenie košického národného divadla: Štátneho tajomníka nechal vyviesť starosta! Tvrdí, že ho napadli

(Zdroj: Facebook/Štefan Kuffa • SNS - ŽIVOT NS, sdke.sk)

Na sociálnej sieti o tom informoval šéfredaktor Zamagurských novín Lukáš Marhefka, ktorý bol na mieste ako divák. „Zažil som niečo tak nehorázne, že sa z toho doteraz chvejem," uviedol Marhefka. V čase, keď mala počas hry Moje baby výstup herečka Dana Košická, do predstavenia Národného divadla Košice podľa jeho slov svojvoľne vstúpil tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kuffa, ktorý začal určovať, pre koho je predstavenie vhodné, pre koho vhodné nie je, kto by tam mal ostať sedieť a kto by tam sedieť nemal.

„Svojvoľne prerušil výstup herečky a keď sme začali kričať a odmietať jeho správanie, označil ma za slniečkára a nechcel opustiť tento priestor, až kým neprišiel starosta a neodviedol ho odtiaľ,“ opísal incident Marhefka.

Kuffa tvrdí, že ho napadli

K incidentu sa na sociálnej sieti vyjadril aj samotný Štefan Kuffa, ktorý tvrdí, že ho napadli zamestnanci divadla. „Mali sme krásny večer, bolo tam kultúrne podujatie, svätá omša. Na záver večer pustili perverzný film, kde v javisku boli deti,“ uvádza štátny tajomník. Kuffa ďalej tvrdí, že keď ich upozornil na to, že to nemajú púšťať, že je to nevhodné a vyzval rodičov a deti, aby tieto deti poslali preč, napadli ich tyčami. „Človek, ktorý natáčal to video, dostal po ruke,“ doplnil Kuffa s tým, že jeho mobil padol na zem a rozbil sa.

Podľa zverejneného videa sa tento incident odohral až večer po skončení predstavenia, keď balili scénu. Pracovníci divadla sa podľa záberov tyčami zahnali sa na ľudí okolo Kuffu, ktorí si ich nakrúcali.

Herečka nič šialenejšie a nehoráznejšie nezažila

K incidentu sa vyjadrila aj herečka Národného divadla Košice Ľuba Blaškovičová, ktorá v predstavení Moje baby účinkuje. „Cenzor, štátny tajomník Kuffa zasiahol- priamo vstúpil- do predstavenia, zastavil ho a vyháňal divákov... predstavenie bolo prerušené... hádka medzi ním a divákmi...,“ opisuje situáciu na sociálnej sieti. Verí pritom, že divadlo vydá oficiálne stanovisko. „Za seba: nič šialenejšie a nehoráznejšie a dehonestujúcejšie umeleckú tvorbu a umelca, stojaceho práve na javisku, som nezažila a nepočula,“ uviedla herečka.

"Moje baby" - sa šíria FB. Predstavenie v goralskej dedinke Malá Franková... Cenzor, štátny tajomník Kuffa zasiahol-... Posted by Luba Blaskovicova on Sunday, August 18, 2024

Inscenácia Moje baby je írska hra, ktorú v Národnom divadle Kočice hrajú od roku 2016. Účinkujú v nej herečky košického národného divadla Alena Ďuránová, Dana Košická a Ľuba Blaškovičová. Kultúrna inštitúcia na webovej stránke upozorňuje, že inscenácia je vhodná od 18 rokov.

Podľa SaS musí byť Kuffa okamžite odvolaný

Strana Sloboda a Solidarita vyzýva v tejto súvislosti na odvolanie Štefana Kuffu. "Zotrvanie Štefana Kuffu na pozícií štátneho tajomníka, ktorý za celé mesiace nevykázal jednu jedinú činnosť v rezorte ministerstva životného prostredia, je urážkou pre všetkých pracujúcich občanov. Tento človek pritom poberá obrovský plat, má k dispozícií limuzínu, šoféra a podriadených. Už dnes ráno mal po včerajšom incidente minister Taraba predložiť návrh na jeho odvolanie. Keďže tak neurobil, vyzývame vládu, aby okamžite odvolala Štefana Kuffu z pozície štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.