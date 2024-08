Na tiesňovej linke pracuje 160 operátorov: Štyri miesta sú neobsadené

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Dve neobsadené pozície operátorov sú v Koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému Banská Bystrica a dve v stredisku Košice, ozrejmil Neumann. Výcvik každého nového operátora tiesňovej linky podľa neho zabezpečuje samotné koordinačné stredisko. Základná príprava trvá dva týždne. Nový operátor potom tri mesiace pôsobí pod dohľadom skúsenejších kolegov.

archívne video

Pri systémovej reakcii na bodnutie hmyzom treba volať záchranku (Zdroj: TASR/ Jaroslav Novák)

"Zároveň musí absolvovať kurz odbornej spôsobilosti na úseku integrovaného záchranného systému, ktorý trvá rovnako dva týždne. Absolvovanie odbornej spôsobilosti so záverečnou odbornou skúškou musí operátor absolvovať do šiestich mesiacov od nástupu do funkcie," doplnil Neumann. Ako hovorca upozornil, operátori tiesňovej linky 112 musia mať aspoň prvý stupeň vysokoškolského vzdelania a ovládať anglický alebo nemecký jazyk na komunikačnej úrovni. Mali by byť takisto komunikačne zdatní a zvládať psychicky náročné situácie.