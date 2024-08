Jednodňový výlet sa zmenil na nočnú moru: Dvojica na 13 hodín uviazla v kaňone! Prežili len vďaka tomuto

(Zdroj: TikTok/elfyouall)

Všetky prieskumy, ktoré Elfy urobila pred tým, ako sa vybrala do kaňonu, jej napovedali, že výlet bude pomerne ľahký. Vo videu na TikToku však priznala, že podcenila horúčavy. Po začatí zostupu v skorých ranných hodinách veľmi horúceho popoludnia začala Elfy bojovať s teplotou. To spôsobilo, že po kaňone sa doslova kĺzala, až napokon v jednom kaňone uviazla. „Myslím, že sme to podcenili, horúčava mi naozaj vzala veľa síl. Začala som sa triasť a začala som sa šmýkať. Potom som spanikárila a šmýkala som sa hlbšie do kaňonu až na dno,“ vysvetlila a dodala, že sa bála príliš pohybovať v kaňone, kvôli rôznym zraneniam.

„Skúšali sme niekoľko spôsobov, ako sa dostať von,“ pokračovala. „Moja priateľka sa pokúšala dostať ku mne. Mám pocit, že keby sme tam mali ešte jedného človeka, bolo by to múdrejšie, jasne si začnete uvedomovať svoje chyby,“ dodala. Elfy vysvetlila, že sa z kaňonu pokúšali vyslobodiť asi tri hodiny, pretože sa začali báť, že ich nezachránia včas. Potom dodala, že keď ide do kaňonu, zvyčajne oznámi svojej matke presnú polohu a plánovaný čas návratu. Ale pri tejto príležitosti to neurobila, čo si priznala ako najväčšiu chybu.

Po niekoľkých hodinách strávených bez signálu sa jej priateľke podarilo chytiť na pár minút signál. Ten využila nato, aby poslala núdzovú správu a informovala o ich polohe viacerých kamarátov, vrátane záchrannej služby, čo im v ten deň zachránilo život. Po ďalších štyroch hodinách sa k nim dostala záchranka. Približný čas, ktorý strávili uväznení v kaňone, bol 13 hodín. Približne deväť hodín boli pritom bez vody.

Elfy nebola po záchrane v dobrom stave a nemohla vyjsť von kvôli poškodeniu obličiek, ktoré utrpela. „Celé to bolo trápne, nepredpokladala som, že sa zaseknem,“ skonštatovala. „Nikdy som nechcela byť jednou z tých ľudí, ktorí mrhajú ľudskými zdrojmi, časom či energiou,“ uzavrela.