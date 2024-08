Zápas ŠK Slovan Bratislava a APOEL Nikózia FC si môže vyžiadať obmedzenia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - V súvislosti so stredajším (7. 8.) večerným zápasom ŠK Slovan Bratislava - APOEL Nikózia FC na Národnom futbalovom štadióne v bratislavskom Novom Meste treba počítať s istými dopravnými obmedzeniami. V čase konania zápasu sa však výrazné dopravné obmedzenia v okolí štadióna nepredpokladajú. Informuje o tom mestská časť na svojom webe.

Od 18.30 h sa na námestí zo strany Kalinčiakovej ulice bude konať sprievodné kultúrne podujatie (Fan zóna). Na zaistenie bezpečnosti je potrebné počítať s čiastočným obmedzením alebo úplnou uzáverou dopravy na Kalinčiakovej ulici v bezprostrednej blízkosti štadióna. "Na ulici Tegelhoffa je potrebné rátať s prípadnými malými obmedzeniami v čase príchodu a odchodu fanúšikov," podotýka samospráva. Týka sa to času od 18.30 do 20.30 h a následne od 22.30 do 23.30 h.

archívne video

Primátor mesta Prešov František Oľha predstavil aktuálny stav výstavby futbalového štadióna (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Na dodržiavanie verejného poriadku bude pred, počas i po zápase dohliadať usporiadateľská služba v spolupráci s Policajným zborom a Útvarom zásahovej jednotky a kynológie bratislavskej mestskej polície. Miestny úrad zároveň vyzýva návštevníkov, aby sa riadili a rešpektovali pokyny organizátorov a hliadok polície.

Dopravný podnik Bratislava zároveň kapacitne posilní na odvoz fanúšikov zo štadióna viacero autobusových a električkových liniek. Približne po 22.15 h by mal mestský dopravca podľa potreby nasadiť posilové vozidlá na električkové linky 3 a 4 a autobusové linky 61, 63, 78 a 98. "V prípade potreby budú vypravené aj záložné vozidlá," informuje na svojom webe. Futbalový zápas je stretnutím tretieho predkola Ligy majstrov. Podujatie sa začne o 20.30 h, potrvá do 23.00 h.