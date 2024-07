Dochôdkyňa uviazla v potoku, DVA DNI márne volala o pomoc! VIDEO zo záchrannej akcie

(Zdroj: Repro foto Facebook/Polícia SR)

Dôchodkyňa takmer dva dni volala márne o pomoc, záchrana však celý čas neprichádzala. Ako dodáva banskobystrická polícia, ženu našli sediacu v potoku, bola dezorientovaná a podchladená. "Policajti jej poskytli prvú pomoc, zabalili ju do izotermickej fólie a v spolupráci so záchranármi ju naložili do záchranky," priblížila polícia.

