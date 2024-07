Nedeľa by mala byť dňom bez politiky, myslí si to Ján Fígeľ

Ján Figeľ (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

BRATISLAVA - Týždeň politických diskusií by sa mal začínať pondelkom a končiť sobotou, nedeľa by nemala byť len dňom pracovného pokoja, ale aj dňom bez politiky. Povedal to bývalý slovenský eurokomisár Ján Figeľ (KDH).