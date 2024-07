Zrýchlené schvaľovanie dôležitých zákonov prináša podľa KDH viac škody ako úžitku

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozičné KDH dlhodobo upozorňuje na to, že zrýchlený proces schvaľovania dôležitých zákonov prináša viac škody ako úžitku. Preto chce väčšiu ochranu riadneho prijímania legislatívy v parlamente presadiť aj do Ústavy SR. Uviedlo to v súvislosti s prijatím novely Trestného zákona.