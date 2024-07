Vláda by sa mala podľa KDH viac zamerať na mladých, ako investovať do automobiliek

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Odchod zo Slovenska zvažuje až štvrtina mladých ľudí. Vláda by sa mala preto zamerať na rozvoj ich životnej úrovne, aby neodchádzali do zahraničia. Štát by mal podporiť najmä kvalitu vzdelávania, bývania, služieb či zamestnania a menej investovať do automobilového priemyslu. V stredu na to upozornili poslanci Národnej rady (NR) SR za opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Marián Čaučík a Jozef Hajko.

"Máme problém na Slovensku s mladými ľuďmi s tým, že odchádzajú z našej krajiny aj za štúdiom, alebo keď tu vyštudujú, idú pracovať a mnohokrát sa už nevrátia, a toto je veľký problém do budúcnosti," uviedol Čaučík.

archívne video

KDH sa pri hlasovaní zdržalo: Táto novela bola spackaná, tvrdia (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Jednostranná orientácia vlády na automobilový priemysel sťažuje podľa neho mladým ľuďom, aby sa uplatnili, keďže v automobilkách pracujú aj cudzinci a z tohto dôvodu nevidia na Slovensku perspektívu. Štát by mal viac investovať do sektorov inovácií a informačných technológií, kde by sa dokázali uplatniť mladí ľudia. Čaučík zdôraznil, že viac peňazí by malo ísť aj na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, kde by mohli vzniknúť dobré pracovné príležitosti i v kombinácii so životným prostredím, energetikou a cestovným ruchom.

Orientácia vlády na automobilový priemysel

Jednostranná orientácia vlády na automobilový priemysel má podľa Hajka negatívny vplyv na životnú úroveň ľudí, ich mzdy a pracovné podmienky. Spresnil, že na Slovensku pracuje 11 % zamestnancov počas noci, čo je oproti iným členským štátom EÚ dvojnásobok. Riešením by mohol byť systém hospodárskej politiky, ktorý by zlepšil životnú úroveň ľudí na Slovensku.

Jozef Hajko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Spoločnosť potrebuje ucelenú hospodársku politiku na 15 až 20 rokov dopredu, aby sme my vedeli, čo vlastne chceme robiť, aby sme vedeli, akú prácu dáme ľuďom, ako atraktívne budeme pôsobiť na našich mladých ľudí, aby nám neutekali, pretože oni sú veľmi dôležití," priblížil Hajko. Dodal, že vláda od januára do júla 2024 schválila podporu 12 projektov v hodnote 776 miliónov eur, pričom 97 % z týchto investícií je v oblasti automobilového priemyslu.