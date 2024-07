Európska komisia často pristupuje k Slovensku a Maďarsku selektívnym spôsobom, myslí si Kéry

Marián Kéry (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Európska komisia (EK) pristupuje často k Slovensku a Maďarsku selektívnym spôsobom. V diskusnej nedeľňajšej relácii V politike televízie TA3 to povedal predseda zahraničného výboru Marián Kéry (Smer-SD). Dôvodom je podľa neho iný názor na riešenie vojenského konfliktu na Ukrajine. Podpredseda zahraničného výboru Tomáš Valášek (PS) argumentoval s tým, že EK jasne poukazuje na konkrétne prešľapy a s Ukrajinou to nemá nič spoločné.

Kéryho neprekvapuje ani fakt, že Maďarsko a Slovensko vyšli ako najhoršie v hodnotení právneho štátu. "Je to určite trest za rétoriku Fica a Orbána. EK si pri každej príležitosti 'kopne' do týchto dvoch lídrov a snaží sa vytrestať tieto dva štáty," podotkol Kéry s tým, že ich rétorika sa nezmení. Valášek poukázal na to, že komisia nie je jeden človek. "EK tvorí 26 komisárov a šéfka Komisie vrátane nominanta Smeru-SD pána Šefčoviča, ktorý tieto rozhodnutia na úrovni Komisie schvaľuje," uviedol.

Podľa Kéryho je hlavne dôležité, že sa im podarilo schváliť novelu Trestného zákona, v súvislosti s ktorou EK poslala Slovensku list s výhradami. Pripustil, že sa možno mohli vyhnúť viacerým novelizáciám. Myslí si však, že je to náročná téma. Rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR podľa Valáška jasne konštatuje protizákonnosť konania Smeru-SD. Kéry vo vyhlásení ÚS videl len kozmetické výčitky. "To najdôležitejšie, že sme zrušili Úrad špeciálnej prokuratúry, akým spôsobom sme sa vydali meniť tresty, tak s tým ÚS úplne súhlasil," vysvetlil.

Mimoriadnu schôdzu v tejto súvislosti Kéry neočakáva. "Toto obdobie ministerstvo spravodlivosti opäť využije na konzultácie, aby presvedčilo EK, že tie zmeny, ktoré sme tam zapracovali, sú dostatočné. EK nemusí byť nervózna z toho, že chceme chrániť ľudí, ktorí v budúcnosti budú rozkrádať európske zdroje," poznamenal.

Prebrali aj Slovenskú televíziu a rozhlas. Podľa Kéryho Smer-SD nemá záujem na tom, aby bola štátna a ponúkala správy, kde budú vyzdvihovať vládnu koalíciu. "My trváme na tom, že už teraz vidno prvé náznaky, že televízia koná politickejšie," argumentoval Valášek.