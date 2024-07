Počet konzumentov alkoholu na Slovensku podľa WHO za posledných 10 rokov stúpol

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Počet Slovákov konzumujúcich alkohol za posledných desať rokov stúpol. Vyplýva to z najnovšej správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), o ktorej v stredu informovalo Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave. Podľa WHO v súčasnosti pije alkohol 74 percent Slovákov nad 15 rokov.