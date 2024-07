KOMICKÁ situácia v centre Plzne: VIDEO Turisti to prehnali s alkoholom, vykúpali sa vo fontáne!

Nemeckí turisti sa kúpu vo fontáne v centre Plzne. Smeruje k nim privolaná hliadka mestskej polície (Zdroj: Facebook/Městská policie Plzeň)

Mestská polícia v Plzni riešila v piatok 28. júna vo večerných hodinách veľmi kuriózny prípad. Podgurážení turisti sa odhodlali v centre mesta na Námestí Republiky k činu, ktorý sa nevidí každý deň. Za obeť im padla "Zlaté kašny" (Zlaté studne), ktoré sú súčasťou fontány.

Osvieženie netrvalo dlho

Na záberoch z bezpečnostnej kamery je jasne vidieť, ako opití nemeckí turisti jeden po druhom prichádzajú k fontáne len v spodnej bielizni a sadnú si do nej. Jeden z nich sa potom presubie pod "vodopád" a užíva sa chvíle, keď po ňom steká ľadová voda. Onedlho je však zábave koniec. Privolaná mestská hliadka v zložení troch policajtov vyhodí turistov z fontány.

Opití nemeckí turisti sa vykúpali vo fontáne v Plzni (Zdroj: Facebook/Městská policie Plzeň)

"Jednalo sa o troch turistov z Nemecka. Boli pod vplyvom alkoholu. Svoju zábavku nevedeli mužom zákona vysvetliť. Dostali pokutu vo výške niekoľkých tisíc českých korun (ČK)," potvrdila hovorkyňa mestskej polície v Plzni Tereza Schliková. Delikventom pritom hrozila maximálna sadzba až do výšky 10-tisíc ČK (takmer 400 eur).

Kritika fontány

Domáci však majú na takéto incidenty vlastný názor. Jeden z komentujúcich "Daniel Scott" sa pod videom na sociálnej sieti Facebook vyjadril nasledovne: "No ja byť v zastupiteľstve, tak navrhnem aby sa vyhláškou to kúpanie povolilo. Tie fontány by mali aspoň nejaké praktické využitie, pretože čo do estetiky to nespĺňajú ani omylom."